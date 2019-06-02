Fenerbahçe'ye 2 as birden!

Yeni sezon için kadroyu baştan yaratmayı planlayan Fenerbahçe'de Başkanı Ali Koç'un "Transfer listemizi belirledik. Bu isimler üzerinde çalışıyoruz" sözlerinin ardındanki 2 isim daha ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli kulübün hedefindeki iki yıldız...
2 Haziran 2019 Pazar 07:57
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Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda isimleri belirleyen Fenerbahçe transfer için vakit kaybetmeden harekete geçti.
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Buna göre sarı-lacivertli kulübün ilk hedefinin Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan ön libero Azubuike için temaslara başladığı kaydedildi.
Yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal'ın da onayını aldıktan sonra iki oyuncunun menajerleriyle de masaya oturduğu bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin önce 25 yaşındaki Sangare için yakında kulübü ile de görüşüp ardından Azubuike transferin bitirmek istedikleri bilgisine ulaşıldı.