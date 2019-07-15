Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro hedefleyen ve bu doğrultuda transfer bombaların peş peşe patlatan Fenerbahçe, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Şu ana kadar Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Garry Rodrigues, Altay Bayındır ve Murat Sağlam transferlerini resmen açıklayan sar-lacivertliler, üç yıldızla daha sözleşme imzalamak üzere. Basketbolda da hareketli günler geçiren ve gelecek yıl ülkemizi temsil edeceği Euroleague'de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Zeljko Obradovic önderliğinde 'rüya takım'ı kurmak için harekete geçti.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:26 Güncelleme: 15.07.2019 07:29
Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Fenerbahçe, hem futbol hem de basketbolda yaşanan hayal kırıklıklarını telafi için çalışmalarını sıkı tuttu.

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Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Son 10 günde iki branşta da tanınmış ünlü isimler kadroya katılarak camiada büyük bir heyecan oluşturuldu.

Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kulüpte oldukça hızlı bir süreçten geçiliyor.

Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

'Fener Ol' kampanyasıyla camianın bütünleşmesi, arka arkaya gelen transferlerle iyice pekişti.

Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Hem basketbol şubesi hem de futbol takımında üst üste gelen imzalar, camiayı yeniden havaya soktu.

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