Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferlerde erken davranarak yeni isimleri kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler birçok ismi kadrosuna kattı. Eksik mevkiler için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar takıma 1 santrfor ve 1 orta saha takviyesi yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Temmuz 2019 Salı 07:55
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Fenerbahçe'de yeni vizyon etkisini göstermeye başladı.
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Önceki senelerde takıma geç yapılan takviyeler takıma alışma sürecini olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli takımın ilk haftalarda puan kayıplarına sebep olmuştu.
Önümüzdeki sezon bunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe, transfer hamlelerini erken yaptı ve takıma 7 yeni isim birden kazandırdı.
Ancak Fenerbahçe'nin transferde geri adım atmaya hiç niyeti yok...
Sarı-lacivertliler takımdaki eksik bölgeler olan santrfor ve orta saha transferleri için harekete geçti.