Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferlerde erken davranarak yeni isimleri kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler birçok ismi kadrosuna kattı. Eksik mevkiler için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar takıma 1 santrfor ve 1 orta saha takviyesi yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

16 Temmuz 2019 Salı 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





