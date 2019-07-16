Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Transferlerde erken davranarak yeni isimleri kampa yetiştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler birçok ismi kadrosuna kattı. Eksik mevkiler için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçeli kurmaylar takıma 1 santrfor ve 1 orta saha takviyesi yapacak. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Temmuz 2019 Salı 07:55
Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Fenerbahçe'de yeni vizyon etkisini göstermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Önceki senelerde takıma geç yapılan takviyeler takıma alışma sürecini olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli takımın ilk haftalarda puan kayıplarına sebep olmuştu.

Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Önümüzdeki sezon bunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe, transfer hamlelerini erken yaptı ve takıma 7 yeni isim birden kazandırdı.

Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Ancak Fenerbahçe'nin transferde geri adım atmaya hiç niyeti yok...

Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!

Sarı-lacivertliler takımdaki eksik bölgeler olan santrfor ve orta saha transferleri için harekete geçti.

İşte transfer harekatının detayları...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN