Fenerbahçe Youtube'da rekor kırdı! Bir ayda 9 kat...
Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez ikide iki yaparken dijital medyada yaptığı atakla da adından söz ettirdi. Ocak döneminde yapılan transferleri Youtube üzerinden açıklayan sarı lacivertliler, izleyicilerini bir ayda tam 9 kat arttırdı ve Avrupa'nın devlerine yaklaştı. İşte o rakam...
4 Şubat 2019 Pazartesi, 20:59:09
Güncelleme: 21:08:40
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Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez ikide iki yaparken dijital medyada yaptığı atakla da adından söz ettirdi.
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Devre arası transfer dönemini oldukça hareketli ve yoğun geçiren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir hedefe daha ulaşıldı. Kadro yapısını güçlendirme adına Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'un önem verdiği bir planı da hayata geçirdi.
Başkanlık seçimlerinde ve göreve geldiğinden beri Youtube kanalının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Koç, Ocak 2019'da yapılan transferlerin bizzat bu mecradan yayınlanmasını talep etti.
Serdar Aziz transferi paylaşılırken de Ali Koç'un konuşması Youtube hesabında dikkat çekti. Yeni sezonda da transferler yapılırken Youtube hesabı öncelik olacak. Bu girişim meyvelerini de hemen aldı.
Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalının Ocak 2019'da 4.18 milyon izleyiciye ulaştığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Avrupa'da en çok izleyiciye sahip 25 kulüp arasında Fenerbahçe 11. sıraya geldi.