Fenerbahçe Youtube'da rekor kırdı! Bir ayda 9 kat...

Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez ikide iki yaparken dijital medyada yaptığı atakla da adından söz ettirdi. Ocak döneminde yapılan transferleri Youtube üzerinden açıklayan sarı lacivertliler, izleyicilerini bir ayda tam 9 kat arttırdı ve Avrupa'nın devlerine yaklaştı. İşte o rakam...