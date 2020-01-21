Fenerbahçe'nin yıldızına sakatlık şoku! Ametliya riski...

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı-lacivertliler şu ana dek yalnızca Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katarken harcama limitleri nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyor. Bazı bölgelerde ciddi sıkıntı yaşayan Ersun Yanal'a bir kötü haber de yıldız futbolcudan geldi. İşte o isim ve yaşananlar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
21 Ocak 2020 Salı 12:11
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Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarlarına uzun bir aranın ardından kupayı hediye etmek istiyor.
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Lig maratonunu alternatifli bir kadroyla sürdürebilmek ve yaşanan sakatlıkların takımı etkilememesi için transfer çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerde şu an için bu pek mümkün görünmezken Yanal bazı bölgeler için henüz çözüm bulma gayretinde...
Sezon başı yapılamayan Kolarov transferi ve devamında Hasan Ali'nin iki kez sakatlık yaşaması sonrası büyük sıkıntı olmuştu. Ersun Yanal bu bölgeye birçok kez çözüm bulmaya çalışsa da tam anlamıyla çare bulamadı.
Şu an burada sağ kanat oyuncusu Dirar oynasa da ters ayaklı olduğu için tam olarak istenen performans sağlanamıyor. Geçiş hucümları Yanal için çok önemli.
Ancak gerçek anlamda bir sol bek olmadığı için özellikle sol kanatta geçişlerde sıkıntı yaşanıyor. Bu bölge geçiş hücumlarında diğer bölgelere göre daha yavaş kalıyor.