Fenerbahçe'nin yıldızına sakatlık şoku! Ametliya riski...

Lig maratonunu alternatifli bir kadroyla sürdürebilmek ve yaşanan sakatlıkların takımı etkilememesi için transfer çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerde şu an için bu pek mümkün görünmezken Yanal bazı bölgeler için henüz çözüm bulma gayretinde...