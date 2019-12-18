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Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler! "Futbol seni bırakmış..."
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttuğu maçı 2-0 kazanarak son 16 turuna yükselen taraf oldu. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de 4-0 kazanmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal,hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi nedeniyle as futbolcularını dinlendirdi. Fakat Ersun Yanal'ın bu kararı taraftarı resmen çıldırttı. Yanal'ın sahaya sürdüğü yıldız ismin kötü performansı sosyal medyada gündem oldu.
18 Aralık 2019 Çarşamba 22:53
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Esenyurt Necmi KadıoğluStadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0 kazandı ve kupada bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Mathias Zanka ve 83. dakikada Tolgay Arslan attı.
İlk maçı 4-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte kupada adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.
Fenerbahçe, bir sonraki maçında Beşiktaş ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.