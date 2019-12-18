Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler! "Futbol seni bırakmış..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü baştan sona elinde tuttuğu maçı 2-0 kazanarak son 16 turuna yükselen taraf oldu. Sarı lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de 4-0 kazanmıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal,hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi nedeniyle as futbolcularını dinlendirdi. Fakat Ersun Yanal'ın bu kararı taraftarı resmen çıldırttı. Yanal'ın sahaya sürdüğü yıldız ismin kötü performansı sosyal medyada gündem oldu.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





