Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyel forma giyemeyen Valbuena, sarı-lacivertli ekibin ligdeki sıralaması ve sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
18 Mart 2019 Pazartesi 09:42
Güncelleme: 18.03.2019 09:44
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena önemli açıklamalarda bulundu.
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Takımdaki geleceği ve sözleşmesiyle ilgili konuşan sarı-lacivertli oyuncu Fenerbahçe'den teklif beklediğini belirtti.
Kanarya'nın ligdeki sıralamasıyla ilgili de açıklamada bulunan Valbuena "Henüz ligde kalmayı garantilemedik" dedi.
İşte Valbuena'nın açıklamaları...
"HENÜZ LGİDE KALMAYI GARANTİLEYEMEDİK" Güneş'in haberine göre beIN Sports Fransa'ya konuşan Valbuena, "Türkiye'de iyi hissediyorum kendimi, her ne kadar F.Bahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak bile, henüz ligde kalmayı garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnunum.