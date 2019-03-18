Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

"HENÜZ LGİDE KALMAYI GARANTİLEYEMEDİK"

Güneş'in haberine göre beIN Sports Fransa'ya konuşan Valbuena, "Türkiye'de iyi hissediyorum kendimi, her ne kadar F.Bahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak bile, henüz ligde kalmayı garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnunum.