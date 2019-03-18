Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu? - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyel forma giyemeyen Valbuena, sarı-lacivertli ekibin ligdeki sıralaması ve sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
18 Mart 2019 Pazartesi 09:42 Güncelleme: 18.03.2019 09:44
Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena önemli açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

Takımdaki geleceği ve sözleşmesiyle ilgili konuşan sarı-lacivertli oyuncu Fenerbahçe'den teklif beklediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

Kanarya'nın ligdeki sıralamasıyla ilgili de açıklamada bulunan Valbuena "Henüz ligde kalmayı garantilemedik" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

İşte Valbuena'nın açıklamaları...

Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena takımdan ayrılıyor mu?

"HENÜZ LGİDE KALMAYI GARANTİLEYEMEDİK"
Güneş'in haberine göre beIN Sports Fransa'ya konuşan Valbuena, "Türkiye'de iyi hissediyorum kendimi, her ne kadar F.Bahçe ile zor bir sezon geçiriyor olsak bile, henüz ligde kalmayı garantilememiş olsak bile, kendi performansımdan memnunum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN