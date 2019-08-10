Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında Danimarkalı stoper Zanka ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Başarılı savunma oyuncusu sarı-lacivertli formayı giydi. İşte ilk görüntüler...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:15
Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...

Fenerbahçe savunmayı sağlama aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...

Sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoper Zanka ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...

Başarılı savunmacı anlaşmanın ardından sarı-lacivertli formayı da giydi.

İşte o görüntüler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...
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