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Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka formayı giydi! İşte ilk görüntüler...
Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında Danimarkalı stoper Zanka ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Başarılı savunma oyuncusu sarı-lacivertli formayı giydi. İşte ilk görüntüler...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:15
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Fenerbahçe savunmayı sağlama aldı.
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Sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoper Zanka ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Başarılı savunmacı anlaşmanın ardından sarı-lacivertli formayı da giydi.