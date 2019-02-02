Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı! - Fotomaç
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı. Miha Zajc de Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı.

2 Şubat 2019 Cumartesi, 15:00:08 Güncelleme: 15:18:46
Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı dün Göztepe karşısında aldığı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de takım günü izinli geçirdi.

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Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!

Sarı-lacivertli ekipte yeni transferleri ile kadroda yer alan bazı isimler ise Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 takımının katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!

İşte idmandan kareler...

Fenerbahçenin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı!
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