Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! 'Asla bir kurtarıcı olmaz' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! "Asla bir kurtarıcı olmaz"

Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu takviyelerle güçlendirdi. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Sinan Gümüş, Thiam, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimlerle anlaşan sarı-lacivertlilerde başka isimlerle de görüşmeler sürüyor. Fotomaç yazarı Hakkı Yalçın da Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirdi. İşte o dikkat çeken yazı...

21 Ağustos 2020 Cuma 09:40 Güncelleme: 21.08.2020 09:40
Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! Asla bir kurtarıcı olmaz

HAKKI YALÇIN - YOLCULAR!

Fenerbahçe transferde en çok para harcayan kulüp. "Transferleri nasıl buldun?" diye sordu bir arkadaşım. "Her zamanki gibi" dedim de "Nasıl yani?" diye karşılık verdi. "Yani" dedim, "Hiç zorlanmadan gerçekleşen transferler soru işaretlerini de yanında getirir." "Sana da bir şey beğendirmek zor" dedi de "Herhalde organik bir hücreye çekirdek transfer edildiğini zannediyorsun!" diye karşılık verdim. Transfer edilenlerin imza atması ayrı güzeldi de sezon içindeki duruşları aynı güzellikte miydi? "Bunlar planlı transferler değil" dedim, "Kulüplerinden ayrılanlara açılmış kapılar!" "Yani" dedim, "Yapılanlar nokta transferler değil."

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Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! Asla bir kurtarıcı olmaz

İki sezonda 50'nin üzerinde transfer yapılan bir kulüp gerçeği vardı önümüzde. Sanırım bütün mesele sezonu kurtarmaktı. Ben sordum bu kez; "Transfer edilen futbolcuların sezon sonunda da arkasında durabilecek misin?", "Mücadele ederlerse dururum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! Asla bir kurtarıcı olmaz

"Birçok futbolcu sonucu değiştirmek için savaşmıyor!" diye not düşerken, "Futbolcular Fenerbahçe'nin parasını çalmasın, biraz da dönülmez akşamın ufkundan maçı döndürmenin şarkılarını çalsın!" dedim. "İşte bu konuda yanındayım" diye karşılık verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! Asla bir kurtarıcı olmaz

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Transfer edilen futbolcuları teraziye koyduk birlikte. "Novak konusunda zerre kadar şüphem yok" dedim, "Fenerbahçe'ye en çok katkıyı bu adam sağlar." "Peki ya Sosa?" diye sordu, "Karakterli bir oyuncu" dedim, "Trabzonspor arkasından boşuna teşekkür mesajı yayınlamadı."

Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! Asla bir kurtarıcı olmaz

Vedat Muriç'ten başka bir yabancının transfer getirisinin olmadığını belirtirken, "Eldeki işe yaramaz yabancıların yükü nasıl boşaltılacak?" diye sordum. "Hepsi hallolur" derken kendilerini rahatlatan taraftar duygusuna saygı duydum. Fenerbahçe'nin içine düştüğü girdabı görmezlikten gelmesine de "Düş kuranların yükleri her zaman hafifler" diye karşılık verdim.

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