Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! "Asla bir kurtarıcı olmaz"

HAKKI YALÇIN - YOLCULAR!

Fenerbahçe transferde en çok para harcayan kulüp. "Transferleri nasıl buldun?" diye sordu bir arkadaşım. "Her zamanki gibi" dedim de "Nasıl yani?" diye karşılık verdi. "Yani" dedim, "Hiç zorlanmadan gerçekleşen transferler soru işaretlerini de yanında getirir." "Sana da bir şey beğendirmek zor" dedi de "Herhalde organik bir hücreye çekirdek transfer edildiğini zannediyorsun!" diye karşılık verdim. Transfer edilenlerin imza atması ayrı güzeldi de sezon içindeki duruşları aynı güzellikte miydi? "Bunlar planlı transferler değil" dedim, "Kulüplerinden ayrılanlara açılmış kapılar!" "Yani" dedim, "Yapılanlar nokta transferler değil."