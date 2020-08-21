Fenerbahçe'nin yeni transferi için flaş sözler! "Asla bir kurtarıcı olmaz"
Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu takviyelerle güçlendirdi. Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Sinan Gümüş, Thiam, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimlerle anlaşan sarı-lacivertlilerde başka isimlerle de görüşmeler sürüyor. Fotomaç yazarı Hakkı Yalçın da Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirdi. İşte o dikkat çeken yazı...
HAKKI YALÇIN - YOLCULAR!
Fenerbahçe transferde en çok para harcayan kulüp. "Transferleri nasıl buldun?" diye sordu bir arkadaşım. "Her zamanki gibi" dedim de "Nasıl yani?" diye karşılık verdi. "Yani" dedim, "Hiç zorlanmadan gerçekleşen transferler soru işaretlerini de yanında getirir." "Sana da bir şey beğendirmek zor" dedi de "Herhalde organik bir hücreye çekirdek transfer edildiğini zannediyorsun!" diye karşılık verdim. Transfer edilenlerin imza atması ayrı güzeldi de sezon içindeki duruşları aynı güzellikte miydi? "Bunlar planlı transferler değil" dedim, "Kulüplerinden ayrılanlara açılmış kapılar!" "Yani" dedim, "Yapılanlar nokta transferler değil."
Vedat Muriç'ten başka bir yabancının transfer getirisinin olmadığını belirtirken, "Eldeki işe yaramaz yabancıların yükü nasıl boşaltılacak?" diye sordum. "Hepsi hallolur" derken kendilerini rahatlatan taraftar duygusuna saygı duydum. Fenerbahçe'nin içine düştüğü girdabı görmezlikten gelmesine de "Düş kuranların yükleri her zaman hafifler" diye karşılık verdim.