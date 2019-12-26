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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız geçerek devre arasına rahat girmek istiyor. Ara transfer dönemine az bir süre kala temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ilk hedefi olan sol bek bölgesine yoğunlaşmış durumda. Roma'nın yıldızı Kolarov'dan beklediği dönüşü alamayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte transferin detayları...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:38
Güncelleme: 26.12.2019 07:38
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Fenerbahçe sol bek transferini ocak ayında bitirmek için seferberlik ilan etti.
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hedefi nokta atışı bir sol bek transferi yapmak olacak.
Uzun süredir sol bek mevkisinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlere imza attıramamıştı.