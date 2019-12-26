Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız geçerek devre arasına rahat girmek istiyor. Ara transfer dönemine az bir süre kala temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ilk hedefi olan sol bek bölgesine yoğunlaşmış durumda. Roma'nın yıldızı Kolarov'dan beklediği dönüşü alamayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte transferin detayları...

26 Aralık 2019 Perşembe 07:38 Güncelleme: 26.12.2019 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





