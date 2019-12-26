Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanını kayıpsız geçerek devre arasına rahat girmek istiyor. Ara transfer dönemine az bir süre kala temaslarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ilk hedefi olan sol bek bölgesine yoğunlaşmış durumda. Roma'nın yıldızı Kolarov'dan beklediği dönüşü alamayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte transferin detayları...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:38 Güncelleme: 26.12.2019 07:38
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı


Fenerbahçe sol bek transferini ocak ayında bitirmek için seferberlik ilan etti.

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Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı

Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hedefi nokta atışı bir sol bek transferi yapmak olacak.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Fransa'dan! Pazarlıklar başladı

Uzun süredir sol bek mevkisinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, listesindeki isimlere imza attıramamıştı.

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