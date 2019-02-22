Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Fulham formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alıp 1 asist yapan Ryan Babel'in İngiliz ekibiyle 6 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptığı ortaya çıkarken, Fulham'ın kümeye düşmesi veya ligde kalması halinde Hollandalı yıldızın istediği an takımdan ayrılma hakkının olduğu öğrenildi.



