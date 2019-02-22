Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak - Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
22 Şubat 2019 Cuma 21:09
Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler devre arasında birçok futbolcuyla görüşmüş ve kadrosunu Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc takviyeleriyle güçlendirmişti.

Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon bombası ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Ocak ayında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve şu anda Premier Lig'de kötü günler geçiren Ryan Babel, sezon sonunda İngiltere'den ayrılacak.

Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Fulham formasıyla şu ana kadar 4 maçta görev alıp 1 asist yapan Ryan Babel'in İngiliz ekibiyle 6 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptığı ortaya çıkarken, Fulham'ın kümeye düşmesi veya ligde kalması halinde Hollandalı yıldızın istediği an takımdan ayrılma hakkının olduğu öğrenildi.

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