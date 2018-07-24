Fenerbahçenin yeni golcüsünü Benfica açıkladı - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Benfica açıkladı

    24 Temmuz 2018 Salı, 10:03:53 Güncelleme: 10:18:13
    Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Benfica açıkladı
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    • 5
    Fenerbahçenin yeni golcüsünü Benfica açıkladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica, sarı lacivertli rakibi hakkında yaptığı haberde sürpriz bir isme yer verdi.

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Benfica açıkladı
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    • 5
    Fenerbahçenin yeni golcüsünü Benfica açıkladı

    Benfica resmi sitesinde Fenerbahçe hakkında bilgilere yer veren haberde sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan futbolcular hakkında da bilgi verildi. Haberi ilginç kılan ise Fenerbahçe'nin forvet hattında görev alanlar arasında yer alan bir isim...

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Benfica açıkladı
    • 3
    • 5
    Fenerbahçenin yeni golcüsünü Benfica açıkladı

    Haberde Andre Ayew için Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak bahsedildi.

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Benfica açıkladı
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    • 5
    Fenerbahçenin yeni golcüsünü Benfica açıkladı

    Geçen sezon Swansea City'de top koşturan futbolcu transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü Benfica açıkladı
    • 5
    • 5
    Fenerbahçenin yeni golcüsünü Benfica açıkladı
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