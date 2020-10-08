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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kemal Ademi'den iddialı sözler! "Bana Zlatan derler"
Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde transferin son günü Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi'nin Zlatan Ibrahimovic hayranı olduğu ortaya çıktı. 1.98 boyundaki Ademi, fizik yapısıyla İsveçli yıldıza benzetildiğini belirterek, "Oynadığım takımlarda lakabım 'Zlatan' oldu" ifadesini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
08 Ekim 2020 Perşembe 09:50, Güncelleme 08.10.2020 09:56
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kemal Ademi'den iddialı sözler! "Bana Zlatan derler"