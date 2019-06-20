Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Soldado ve Slimani ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, takıma en az 2 golcü kazandırmak için kolları sıvamıştı. Sarı-lacivertlilerden flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
20 Haziran 2019 Perşembe 21:29
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Geçtiğiimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliilerde gözler transfere çevrilmişti.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Fenerbahçeli kurmaylar, transferin ana gündem maddesi olan santrfor bölgesinde bomba bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Slimani'nin kiralık sözleşmesi sona erince kulübü Leicester City'e geri döndü.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!
Şu anda takımda kalan tek santrfor olan Michael Frey ise Fenerbahçe'nin satış listesinde bulunuyor.
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