Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Soldado ve Slimani ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, takıma en az 2 golcü kazandırmak için kolları sıvamıştı. Sarı-lacivertlilerden flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
20 Haziran 2019 Perşembe 21:29
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Geçtiğiimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliilerde gözler transfere çevrilmişti.
Fenerbahçeli kurmaylar, transferin ana gündem maddesi olan santrfor bölgesinde bomba bir ismi gündemine aldı.
Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Slimani'nin kiralık sözleşmesi sona erince kulübü Leicester City'e geri döndü.
Şu anda takımda kalan tek santrfor olan Michael Frey ise Fenerbahçe'nin satış listesinde bulunuyor.