Adı transfer dedikoduları ile anılan Eljif Elmas'ın yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olmasına ve sarı lacivertli kulüp için transfer bütçesi yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eljif Elmas'ın boşluğunu doldurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Servette'nin 18 yaşındaki ön liberosu Imeri'nin temsilcileriyle görüştüğü iddia edildi.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı İsviçre'de buldu... İsviçre 2. Ligi'nde bu sezon şampiyon olan Servette'de ön libero oynamasına rağmen 29 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yapan Kastriot İmeri'nin sarı-lacivertli takımın radarına girdiği iddi edildi.
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Sarı-lacivertli kulüp adına Damien Comolli'nin 18 yaşındaki İsviçre pasaportlu Kosovalı oyuncunun temsilcileri ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor.
Fransız sportif direktörün, İmeri'nin, Fenerbahçe'yi seçmesi durumunda bir iki sezon içinde Eljif gibi kendisine Avrupa pazarında yer bulabileceğini anlattığı dile getirildi.
Alt kategorilerde 16 kez milli formayı giyen Kastriot'un kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.