Fenerbahçe'nin yeni Eljif Elmas'ı: Kastriot Imeri

Adı transfer dedikoduları ile anılan Eljif Elmas'ın yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olmasına ve sarı lacivertli kulüp için transfer bütçesi yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eljif Elmas'ın boşluğunu doldurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Servette'nin 18 yaşındaki ön liberosu Imeri'nin temsilcileriyle görüştüğü iddia edildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





