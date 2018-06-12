Fenerbahçe'nin yeni boğası Barcelona'dan

Geçen sezon ligden düşme tehlikesi yaşayan Premier Lig temsilcisi Southampton gelecek sezon ligde daha iyi sonuçlar elde etmek için Paco Alcacer için devreye girdi. Ancak Başkan Ali Koç'un Barcelona ile olan iyi ilişkisi bu transferde F.Bahçe'yi bir adım öne çıkarıyor.