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Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Kanarya, burada da alacağı galibiyetlerle beraber Trabzonspor'un ligdeki konumuna bakmak zorunda. İşte detaylar...
21 Haziran 2020 Pazar 09:45
Güncelleme: 21.06.2020 09:45
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Kanarya'da işlerin yolunda gitmediği bir gerçek. Sadece saha içi değil saha dışında da öyle.
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Lig yarışının uzağında kalan, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden ve ardından Max Kruse olayı yaşayan sarı-lacivertliler bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Kanarya'da alınacak bir galibiyet az da olsa umut verecek.
Ki son lig maçında Kayserispor'u 2 dakika içinde bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe, ligde 7. durumda olsa da sezon sonundaki sıralama çok ama çok önemli.
Çünkü Trabzonspor'un durumu alttaki takımların durumunu etkileyecek.