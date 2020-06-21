Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Kanarya, burada da alacağı galibiyetlerle beraber Trabzonspor'un ligdeki konumuna bakmak zorunda. İşte detaylar...
21 Haziran 2020 Pazar 09:45 Güncelleme: 21.06.2020 09:45
Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...

Kanarya'da işlerin yolunda gitmediği bir gerçek. Sadece saha içi değil saha dışında da öyle.

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Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...

Lig yarışının uzağında kalan, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden ve ardından Max Kruse olayı yaşayan sarı-lacivertliler bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...

Kanarya'da alınacak bir galibiyet az da olsa umut verecek.

Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...

Ki son lig maçında Kayserispor'u 2 dakika içinde bulduğu gollerle deviren Fenerbahçe, ligde 7. durumda olsa da sezon sonundaki sıralama çok ama çok önemli.

Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dalı kaldı! Eğer Trabzonspor...

Çünkü Trabzonspor'un durumu alttaki takımların durumunu etkileyecek.

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