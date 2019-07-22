Fenerbahçe'nin transferini Mesut Özil bitiriyor

Fenerbahçe'de tson dakika trasnfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Orta sahaya süper bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe Alman yıldız için seferber oldu... Sportif Direktör Comolli, hem Juventus hem de Khedira ile görüşmelerini sürdürüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11 Güncelleme: 22.07.2019 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





