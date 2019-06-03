Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe, taraftarlarına yaşattığı hayal kırıklığını unutturmak için transferde harekete geçti. Sarı-Lacivertlilerin ilk transferi yıldız ismin ülkesinde resmen açıklandı.
3 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
Güncelleme: 03.06.2019 15:55
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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.
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