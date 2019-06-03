Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe, taraftarlarına yaşattığı hayal kırıklığını unutturmak için transferde harekete geçti. Sarı-Lacivertlilerin ilk transferi yıldız ismin ülkesinde resmen açıklandı.

3 Haziran 2019 Pazartesi 15:40 Güncelleme: 03.06.2019 15:55
Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Comolli, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları yeniden yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Sezon öncesi Bayern Münih'in düzenlediği hazırlık turnuvasına katılacak olan Fenerbahçe'de elde kalan tek forvet Frey...

Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'de Slimani ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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