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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires
Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Sainty'de forma giyen Brezilyalı yıldız Ramires'i gözüne kestirdi. Yıldız isim, takımında kadro dışı bırakıldı. Yıldız ismin sözleşmesi, 31 Aralık 2019'da sona erecek. Fenerbahçe, düşük bir bonservis bedeli ile transferi bitirme düşüncesinde!
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:22
Güncelleme: 16.12.2018 07:54
Ersun Yanal'ı göreve getirdikten sonra tamamen ara transfer dönemine yoğunlaşan Fenerbahçe'de isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı...
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Sarı-Lacivertliler, kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı ünlü orta alan oyuncusu Ramires'e kanca attı.
Resmi görüşmelerin kısa süre içinde resmen başlaması bekleniyor.
Yönetim transferi çok istiyor
31 yaşındaki Ramires 2016 yılında Chelsea'den transfer olduğu Jiangsu takımında kadro dışı bırakıldı.
Sambacı'nın son maçını yaklaşık 1 yıl önce oynaması kafa karıştırsa da yönetim bu transferi istiyor.