Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires

Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Sainty'de forma giyen Brezilyalı yıldız Ramires'i gözüne kestirdi. Yıldız isim, takımında kadro dışı bırakıldı. Yıldız ismin sözleşmesi, 31 Aralık 2019'da sona erecek. Fenerbahçe, düşük bir bonservis bedeli ile transferi bitirme düşüncesinde!
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:22 Güncelleme: 16.12.2018 07:54
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires

Ersun Yanal'ı göreve getirdikten sonra tamamen ara transfer dönemine yoğunlaşan Fenerbahçe'de isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı...

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Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires

Sarı-Lacivertliler, kariyerini Çin'de sürdüren Brezilyalı ünlü orta alan oyuncusu Ramires'e kanca attı.

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires

Resmi görüşmelerin kısa süre içinde resmen başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires

Yönetim transferi çok istiyor

31 yaşındaki Ramires 2016 yılında Chelsea'den transfer olduğu Jiangsu takımında kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jiangsu Sainty'den Ramires

Sambacı'nın son maçını yaklaşık 1 yıl önce oynaması kafa karıştırsa da yönetim bu transferi istiyor.

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