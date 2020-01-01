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Fenerbahçe'nin transfer sürprizi Polonya'dan geliyor! Geri sayım başladı...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup etmiş ve deplasmanda uzun süren puan hasretine son vermişti... İlk yarının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Avrupa'dan ve dünyadan çeşitli yıldızlarla anlaşmak için gaza bastı... Bu bağlamda transfer rotasını sürpriz bir isme çeviren Sarı Kanarya'ya haberler bu kez Polonya'dan geldi! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim ve yaşanan son dakika gelişmeleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
1 Ocak 2020 Çarşamba 16:48
Güncelleme: 01.01.2020 17:16
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Fenerbahçe, ocak transfer dönemi için gaza bastı... Teknik direktör Ersun Yanal ve Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerde gündem bu kez savunma...
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Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.
RAMI YOLCU
Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.
Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: