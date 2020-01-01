Fenerbahçe'nin transfer sürprizi Polonya'dan geliyor! Geri sayım başladı...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup etmiş ve deplasmanda uzun süren puan hasretine son vermişti... İlk yarının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Avrupa'dan ve dünyadan çeşitli yıldızlarla anlaşmak için gaza bastı... Bu bağlamda transfer rotasını sürpriz bir isme çeviren Sarı Kanarya'ya haberler bu kez Polonya'dan geldi! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki o isim ve yaşanan son dakika gelişmeleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

1 Ocak 2020 Çarşamba 16:48 Güncelleme: 01.01.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





