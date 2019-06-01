Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel... - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en gözde oyuncusu konumunda olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan genç yıldız adayı için Rusya ve İtalya'dan teklifler geldi. Sarı-lacivertli takım da Elmas'tan gelecek bonservis bedelini yeni transferlere bir kaynak olarak görüyor. İşte detaylar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 07:16 Güncelleme: 01.06.2019 07:21
Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

Fenerbahçe, yaz döneminde yapacağı transferler için maddi kaynağı Eljif Elmas'ın satışıyla gerçekleştirmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

Rus, İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgilendiği Makedon orta saha için en istekli kulübün Zenit olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli kulübe 12-15 milyon milyon euro arasında bir rakamın önerildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

Ancak, Eljif'in Rus ligine sıcak bakmaması bir sorun olarak Fenerbahçe'nin önünde duruyor. Çünkü Eljif'in isteği İtalya'da oynamak.

Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

Inter ve Napoli'nin de ilgilendiği oyuncu için bu kulüplerin önerdiği rakam ise beklenen seviyede değil.

Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Eljif'in menajerliğini yapan George Gardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusuna İtalya'dan pek çok talip olduğunu belirtmişti.

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