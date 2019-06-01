Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en gözde oyuncusu konumunda olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan genç yıldız adayı için Rusya ve İtalya'dan teklifler geldi. Sarı-lacivertli takım da Elmas'tan gelecek bonservis bedelini yeni transferlere bir kaynak olarak görüyor. İşte detaylar...

1 Haziran 2019 Cumartesi 07:16 Güncelleme: 01.06.2019 07:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





