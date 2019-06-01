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Fenerbahçe'nin transfer parası Eljif Elmas'tan! Rekor bedel...
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en gözde oyuncusu konumunda olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan genç yıldız adayı için Rusya ve İtalya'dan teklifler geldi. Sarı-lacivertli takım da Elmas'tan gelecek bonservis bedelini yeni transferlere bir kaynak olarak görüyor. İşte detaylar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 07:16
Güncelleme: 01.06.2019 07:21
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Fenerbahçe, yaz döneminde yapacağı transferler için maddi kaynağı Eljif Elmas'ın satışıyla gerçekleştirmek istiyor.
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Rus, İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgilendiği Makedon orta saha için en istekli kulübün Zenit olduğu belirtilirken, sarı-lacivertli kulübe 12-15 milyon milyon euro arasında bir rakamın önerildiği kaydedildi.
Ancak, Eljif'in Rus ligine sıcak bakmaması bir sorun olarak Fenerbahçe'nin önünde duruyor. Çünkü Eljif'in isteği İtalya'da oynamak.
Inter ve Napoli'nin de ilgilendiği oyuncu için bu kulüplerin önerdiği rakam ise beklenen seviyede değil.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Eljif'in menajerliğini yapan George Gardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusuna İtalya'dan pek çok talip olduğunu belirtmişti.