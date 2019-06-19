Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız

Kolarov transferi için Fenerbahçe'ye yardım eden Mirsad Türkcan - Ramadani ikilisinin, Başkan Ali Koç'a en az iki futbolcu daha vermesi bekleniyor. İşte iki menajerin Fenerbahçe'ye getirebileceğini ilettiği 5 yıldız isim...

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56 Güncelleme: 19.06.2019 15:56
Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında somut gelişmeler yaşanmaya başladı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız

Geçtiğimiz sezon özellikle yabancı transferlerin hemen hemen hepsinde karavana atan ve maddi anlamda büyük bir zarara uğrayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bu sefer aynı hataları yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro mühendisliği için kolları sıvayan Koç ve ekibi geniş futbolcu havuzuna sahip olan Mirsad Türkcan-Fali Ramadani ikilisiyle masaya oturdu.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız

Fenerbahçe'nin bu iki isimden en az 2-3 oyuncu alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! İşte listedeki 5 yıldız

Daha önce Süper Lig'e Daniel Aleksic, Adem Ljajic, Anthony Nwakaeme gibi yıldız futbolcuları getiren Türkcan – Ramada, bu kez de transferleriyle Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyor.

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