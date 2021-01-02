Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Tam 6 isim...
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'e şampiyonluk iddiasıyla başlayan ve uzun yıllardır süren kupa hasretine sona vermek isteyen Fenerbahçe, sezon başında tam 18 transfer yapmıştı. Kanarya, ligin 15. haftası itibariyle lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında 5. sırada yer alıyor. Özellikle savunmada yaşadığı sıkıntıyla gündem olan sarı-lacivertlilerde tüm gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Stoper, kanat ve hücuma dönük orta saha transferleri yapmak isteyen Fenerbahçe, listede yer alan 8 isimden 6'sını kadrosuna katmak için uğraşacak. İşte o isimler...
02 Ocak 2021 Cumartesi 10:23, Güncelleme 02.01.2021 10:27
Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Tam 6 isim...