Fenerbahçenin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar

    İngiliz basını Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialarda bulundu
    5 Temmuz 2018 Perşembe, 11:05:34 Güncelleme: 11:05:48
    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar
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    Fenerbahçenin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar

    Fenerbahçe'nin ilgilendiği Yerry Mina ve Jack Wilshere ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı.

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar
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    Fenerbahçenin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar

    Daily Mail, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip görüşme yaptığı Wilshere'ın Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile temasa geçtiğini bildirdi.

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar
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    • 12
    Fenerbahçenin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar

    Habere göre; Wilshere, West Ham yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Wolwerhampton ve Everton'ın da İngiliz oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken transferde en iddialı ekiplerin Fenerbahçe ve West Ham olduğu öne sürüldü.

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar
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    Fenerbahçenin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar

    İngilizlere göre Wilshere'ın Londra'da kalması İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in radarında kalmasını sağlayacak.

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar
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    Fenerbahçenin transfer gündemindeki Wilshere ve Mina için flaş iddialar

    MINA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

    İngiliz medyası, Yerry Mina ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

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