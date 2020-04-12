Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon herhangi bir sıkıntı yaşamamak için transfer çalışmalarına erkenden başladı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya bir yandan da takıma yıldız isimleri kazandırmak için mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler devre arasında transfer edemediği yıldız futbolcu için sezon sonunda yeniden devreye girecek. İşte o isim...
12 Nisan 2020 Pazar 19:22 Güncelleme: 12.04.2020 19:29
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu.

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor..

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

BLANC DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin diğer bir teknik direktör adayı ise Laurent Blanc... Fenerbahçe'nin en güçlü teknik direktör adaylarından biri olan Blanc için Türkiye'yi istemediği de iddia edildi.

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarının yanında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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