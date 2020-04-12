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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi sezon sonu geliyor
Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı-lacivertliler gelecek sezon herhangi bir sıkıntı yaşamamak için transfer çalışmalarına erkenden başladı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya bir yandan da takıma yıldız isimleri kazandırmak için mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler devre arasında transfer edemediği yıldız futbolcu için sezon sonunda yeniden devreye girecek. İşte o isim...
12 Nisan 2020 Pazar 19:22 Güncelleme: 12.04.2020 19:29
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Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor..
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