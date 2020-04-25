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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konuştu! "Avrupa hayalim..."
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konuştu! "Avrupa hayalim..."
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Türkiye'den ve dünyadan, maliyeti düşük ve keseye uygun isimlerle anlaşmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, diğer yandan da scout ekiplerini dünyanın dört bir yanına göndererek genç ve gelecek vadeden isimleri kulübe dahil etmek istiyor. Bu bağlamda Kanarya'nın Afrika'da özel olarak izlediği Muleka, konu ile ilgili konuştu ve Avrupa'ya transferinin sinyalleri verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Nisan 2020 Cumartesi 12:46
Güncelleme: 25.04.2020 13:40
Fenerbahçe, 2019-20 sezonunun resmi olarak sona ermesinin ardından, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü ve transferini duyurmayı planlıyor.
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UEFA'nın, 'Finansal Fair Play kısıtlaması'nı, corona virüsünden dolayı yaşanan mali sorunlar nedeniyle kaldırması beklenilirken, sarı lacivertlilerin gelecek sezon için iddialı, şampiyon olacak kadroyu kuracağı belirtiliyor.
Corona virüsü krizi nedeniyle oyuncularına 'maç oynanmadığı süre zarfında' ödeme yapmayacağını belirten Fenerbahçe, sezon sonunda ayrılmak isteyen isimlere izin verecek.
Öte yandan Kanarya, gelecek ve gönderilecek isimleri hemen hemen belirlerken, diğer yandan da scout ekibinden gelen raporları inceliyor.
Bu bağlamda sarı lacivertli yönetimin masaya yatırdığı isimlerden biri, şu anda Afrika'da futbol yaşantısını sürdüren Jackson Muleka olmuştu. 20 yaşındaki golcü futbolcu, Afrika basınına konu ile ilgili konuştu.