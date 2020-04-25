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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konuştu! "Avrupa hayalim..."

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Türkiye'den ve dünyadan, maliyeti düşük ve keseye uygun isimlerle anlaşmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, diğer yandan da scout ekiplerini dünyanın dört bir yanına göndererek genç ve gelecek vadeden isimleri kulübe dahil etmek istiyor. Bu bağlamda Kanarya'nın Afrika'da özel olarak izlediği Muleka, konu ile ilgili konuştu ve Avrupa'ya transferinin sinyalleri verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:46 Güncelleme: 25.04.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





