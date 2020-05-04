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Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu
Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, yeni sezonun kadro yapılanması üzerine çalışmalar yürüten Fenerbahçe, ligin yıldız oyuncusuna teklif götürdü. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3.6 milyon Euro'nun yanı sıra iki de oyuncu önereceği bildirildi. İşte dikkat çeken transfer iddiası...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Mayıs 2020 Pazartesi 15:26 Güncelleme: 04.05.2020 15:36
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