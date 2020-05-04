Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, yeni sezonun kadro yapılanması üzerine çalışmalar yürüten Fenerbahçe, ligin yıldız oyuncusuna teklif götürdü. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3.6 milyon Euro'nun yanı sıra iki de oyuncu önereceği bildirildi. İşte dikkat çeken transfer iddiası...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

4 Mayıs 2020 Pazartesi 15:26 Güncelleme: 04.05.2020 15:36
Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı transfer planlaması yaparak değerlendiren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanmasında radikal değişikliklere gidecek.

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Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasından sonra bir süredir antrenör arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertli takım, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile anlaşma noktasına geldi.

Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu

Bu arada transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu

Gana basınından Ghanasoccer'da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah için sarı-kırmızılı kulübe cazip bir teklif sundu.

Fenerbahçe'nin teklifini böyle duyurdular! 3.6 milyon Euro artı 2 oyuncu

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Ganalı orta saha oyuncusu için 3.6 milyon Euro artı iki oyuncu önerdiği ifade edilirken bu futbolcuların Mehmet Ekici ile Tolgay Arslan olduğu bildirildi.

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