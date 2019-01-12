Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Kanarya, her konuda anlaştığı iki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş'tan haber bekliyor. Ezeli rakipler ise süreci uzatıp, transferi geciktirme peşinde.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:37:25
Güncelleme: 07:53:32
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Serdar Aziz ile Tolgay Arslan transferinde bekleyiş sürüyor.
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Sarı-lacivertli idareciler, iki oyuncunun da kendilerine gelmek istediğini belirterek, "Menajerleriyle görüştük. İkisiyle de prensip olarak anlaştık. Kulüplerine teklifimizi sunduk. Haber bekliyoruz" dediler.
Fenerbahçe'nin Serdar Aziz için Galatasaray'a '1.8 milyon euro'luk alacağını karşılamaya hazırız' dediği öğrenilirken, Tolgay içinse Beşiktaş'a 2 milyon euro ve Şener Özbayraklı'nın önerildiği belirlendi.
Yöneticiler, "Daha iyi bir teklif olmadığı için normalde iki oyuncunun transferine izin verilmesi lazım.
Ancak söz konusu Fenerbahçe olduğu için herhalde süreç uzatılıyor" görüşünde. Satranca dönen iki transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.