Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin Serdar & Tolgay satrancı

Kanarya, her konuda anlaştığı iki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş'tan haber bekliyor. Ezeli rakipler ise süreci uzatıp, transferi geciktirme peşinde.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:37:25 Güncelleme: 07:53:32
Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Serdar Aziz ile Tolgay Arslan transferinde bekleyiş sürüyor.

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Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Sarı-lacivertli idareciler, iki oyuncunun da kendilerine gelmek istediğini belirterek, "Menajerleriyle görüştük. İkisiyle de prensip olarak anlaştık. Kulüplerine teklifimizi sunduk. Haber bekliyoruz" dediler.

Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Fenerbahçe'nin Serdar Aziz için Galatasaray'a '1.8 milyon euro'luk alacağını karşılamaya hazırız' dediği öğrenilirken, Tolgay içinse Beşiktaş'a 2 milyon euro ve Şener Özbayraklı'nın önerildiği belirlendi.

Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Yöneticiler, "Daha iyi bir teklif olmadığı için normalde iki oyuncunun transferine izin verilmesi lazım.

Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Ancak söz konusu Fenerbahçe olduğu için herhalde süreç uzatılıyor" görüşünde. Satranca dönen iki transferin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

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