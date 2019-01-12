Fenerbahçenin Serdar & Tolgay satrancı

Fenerbahçe'nin Serdar & Tolgay satrancı

Kanarya, her konuda anlaştığı iki oyuncu için Galatasaray ve Beşiktaş'tan haber bekliyor. Ezeli rakipler ise süreci uzatıp, transferi geciktirme peşinde.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 00:37:25 Güncelleme: 07:53:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





