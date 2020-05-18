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Fenerbahçe'nin Rui Vitoria transferinde sıcak saatler! Teklif...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Murat Göle ile çalışacağını belirten sarı lacivertliler, corona virüs (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik direktör arayışına girmişti. Bu bağlamda birçok isimle görüşen Kanarya, Nenad Bjelica, Erol Bulut, Giampaolo ve Abdullah Avcı isimlerini gündemine alırken, Rui Vitoria ile de sıcak temaslar kurmuştu. Suudi basını, konu ile ilgili yaptığı haberde flaş bir gerçeği okuyucularına aktarırken, Fenerbahçe - Al Nasr yönetimi - Rui Vitoria arasında geçen olayları gün yüzüne çıkarttı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08 Güncelleme: 18.05.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





