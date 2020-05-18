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Fenerbahçe'nin Rui Vitoria transferinde sıcak saatler! Teklif...
Fenerbahçe'nin Rui Vitoria transferinde sıcak saatler! Teklif...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Murat Göle ile çalışacağını belirten sarı lacivertliler, corona virüs (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada yeni teknik direktör arayışına girmişti. Bu bağlamda birçok isimle görüşen Kanarya, Nenad Bjelica, Erol Bulut, Giampaolo ve Abdullah Avcı isimlerini gündemine alırken, Rui Vitoria ile de sıcak temaslar kurmuştu. Suudi basını, konu ile ilgili yaptığı haberde flaş bir gerçeği okuyucularına aktarırken, Fenerbahçe - Al Nasr yönetimi - Rui Vitoria arasında geçen olayları gün yüzüne çıkarttı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:08
Güncelleme: 18.05.2020 12:12
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle lige verilen arada sarı lacivertliler, gelecek sezonun teknik direktörünü bulmak için yoğun mesai harcıyor.
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Fenerbahçe yönetiminin stratejisinde tek bir plan var. 2020-21 sezonunun sonunda şampiyonluğu ilan etmek.
Son 6 sezonu kupasız kapan Fenerbahçe, 2020-21 sezonu sonunda yeni bir seçimli kongreye gidecek ve mevcut başkan Ali Koç, bu kongreye eli güçlü gitmek istiyor.
Sarı lacivertliler, Ersun Yanal'dan sonra boşalan teknik direktörlük koltuğu için birçok ismi belirlemişti. Bunlardan en ciddileri Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Rui Vitoria olmuştu.
Haziran ayında Al Nasr ile sözleşmesi sona erecek Rui Vitoria için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı ifade edilmişti.