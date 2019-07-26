Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfere yoğun mesai harcarken, önemli isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor. Fransız basını son olarak sarı-lacivertlilerin ısrarla kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki Yann M'Vila için yaptığı teklifin detaylarını paylaştı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Temmuz 2019 Cuma 11:49 Güncelleme: 26.07.2019 11:49
Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı!

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe, önemli isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı!

Takım bir yandan Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürken, diğer yandan sportif direktör Damien Comolli yurt dışında ilgilenilen oyuncular ve kulüpleriyle transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı!

Son olarak Fransızların ünlü L'Equipe gazetesi bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Yann M'Vila'ya yapılan teklifi duyurdu.

Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı!

Habere göre transfer görüşmelerini sürdüren Damien Comolli, defansif orta saha oyuncusuna yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 4 senelik bir sözleşme önerdi.

Fenerbahçe'nin M'Vila teklifinin detayları açıklandı!

Öte yandan oyuncunun kulübü Saint-Etienne'in, takımda kilit rol üstlenen M'Vila'yı bırakmak istemediği ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda düşünecekleri ifade edildi.

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