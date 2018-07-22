Fenerbahçenin Max Meyer planı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Fenerbahçe, Schalke ile olan sözleşmesi sona eren Meyer için yol haritasını çizdi
22 Temmuz 2018 Pazar, 11:33:51
Güncelleme: 11:35:41
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Transferde şu ana kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04 ile olan sözleşmesini uzatmayan Max Meyer'in peşine düştü.
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, Alman futbolunun yeni yıldızları arasında gösterilen Meyer'in menajeri Roger Wittmann ile ilk teması kurdu.
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Sky Sports'un haberine göre, oyuncunun menajeri Wittmann, Meyer'i Premier Lig'e pazarlamak istemesi nedeniyle Comolli'den çok yüksek bir ücret talep etti.
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Tottenham, Liverpool ve Arsenal'in, genç ve potansiyeli bulunan 22 yaşındaki yıldıza ilgi duyduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Marsilya'yla da görüşen Wittmann'ın, yüksek ücret talebi sebebiyle Fransız ekibinin masadan kalktığı belirtildi. Max Meyer için son alternatifin ise Türkiye.
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Haberde, Premier Lig'den bir takımla anlaşma sağlanamaması halinde, Max Meyer Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Max Meyer planı!
Merkez orta sahada oynayan Alman yıldız, geçen sezon 28 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. (Güneş)