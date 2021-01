Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

VOLKAN DEMİR: TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ!



Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir: "Fenerbahçe, İrfan Can transferinde ciddi. Transfere proje olarak bakılıyor. Başakşehir'in de taleplerini büyük oranda karşılayan bir teklif sunulduğunu biliyorum. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirme noktasına geldi! Büyük oranda anlaşma sağlanmış gibi gözüküyor. İrfan Can Kahveci, bu sezonu Başakşehir'de noktalayabilir."