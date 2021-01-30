Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

İRFAN CAN HANGİ TAKIMA DAHA YAKIN?



Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları...

"Teklifler belli, kim daha yakın diyemem Galatasaray teklifini yaptı, bir daha bir teklif yapmadı dedi. Fenerbahçe ile tekrar buluşmak için kalktık, iki taraf da çok istiyor. Ben de hoca arayışındayım, İrfan Can ile görüşmelerim devam ediyor. En yakın zamanda çözülür diye bekliyoruz."