Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı
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Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi: Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile dün yaptığı görüşmede sundukları teklif ortaya çıktı. Galatasaray cephesi ise İrfan Can için Başakşehir ile bir görüşme daha yapacak. İşte sarı lacivertlilerin teklifi ve son gelişmeler...