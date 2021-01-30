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Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi: Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile dün yaptığı görüşmede sundukları teklif ortaya çıktı. Galatasaray cephesi ise İrfan Can için Başakşehir ile bir görüşme daha yapacak. İşte sarı lacivertlilerin teklifi ve son gelişmeler...

Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci iyice kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer masasından yeniden görüşmek üzerine kalktı. A Spor'a bağlanan Serhan Türk, son dakika açıklamalarında bulunarak İrfan Can'ın transferi hakkında Göksel Gümüşdağ ile konuştuğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA!

A Spor canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Serhan Türk, dün akşamki kritik görüşmenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir telefon görümesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

İşte o açıklamalar...

"Ali Koç ile görüşmesinden sonra Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif ettiği rakamları açıklamaktan çekindi fakat iki tarafın da oldukça istekli olduğunu söyledi."

Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

İRFAN CAN HANGİ TAKIMA DAHA YAKIN?

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları...

"Teklifler belli, kim daha yakın diyemem Galatasaray teklifini yaptı, bir daha bir teklif yapmadı dedi. Fenerbahçe ile tekrar buluşmak için kalktık, iki taraf da çok istiyor. Ben de hoca arayışındayım, İrfan Can ile görüşmelerim devam ediyor. En yakın zamanda çözülür diye bekliyoruz."

Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi ortaya çıktı! Pazarlık kızıştı

VOLKAN DEMİR: TRANSFER BİTME NOKTASINA GELDİ!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir: "Fenerbahçe, İrfan Can transferinde ciddi. Transfere proje olarak bakılıyor. Başakşehir'in de taleplerini büyük oranda karşılayan bir teklif sunulduğunu biliyorum. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirme noktasına geldi! Büyük oranda anlaşma sağlanmış gibi gözüküyor. İrfan Can Kahveci, bu sezonu Başakşehir'de noktalayabilir."

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