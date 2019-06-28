Fenerbahçe'nin ilgilendiği Simon Kjaer için menajerinden flaş açıklama!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya'da transfer çalışmaları sürüyor. Neustadter'in ayrılması ve Skrtel'in durumunun belirsizliği sarı-lacivertlileri stoper arayışına itmişti. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.