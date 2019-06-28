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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Simon Kjaer için menajerinden flaş açıklama!
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya'da transfer çalışmaları sürüyor. Neustadter'in ayrılması ve Skrtel'in durumunun belirsizliği sarı-lacivertlileri stoper arayışına itmişti. Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Kjaer'in menajeri Beck, yıldız futbolcunun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
28 Haziran 2019 Cuma 17:11
Güncelleme: 28.06.2019 17:11
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Yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Kjaer, geçen sezon fazla şans bulamadığı Sevilla'dan ayrılmayı kafasına koydu.
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12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satılan Danimarkalı oyuncunun tatilini Türkiye'de geçirmesi de transfer söylentilerinin büyümesine yol açtı.
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ı isteyen Sevilla'dan, bu oyuncuya karşılık 15 milyon Euro artı Kjaer'i istediğini yazdı.
Ancak bu konuda hala gelişmeler netleşmiş değil.
Kjaer'in menajeri de bu konuda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, ayrılık niyetinde olduklarını net şekilde ortaya koydu.