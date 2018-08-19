Fenerbahçenin ikinci kabusu! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'nin 'ikinci' kabusu!

    Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe, şanssızlığı kıramıyor.
    19 Ağustos 2018 Pazar, 11:24:49 Güncelleme: 11:27:21
    Fenerbahçe'nin 'ikinci' kabusu!
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    Fenerbahçenin ikinci kabusu!

    Süper Lig'de dün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligin 2. haftalarında üç puan hasreti çekiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin 'ikinci' kabusu!
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    Fenerbahçenin ikinci kabusu!

    Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, son 5 sezondur 2. haftalarda galip gelemiyor.

    Fenerbahçe'nin 'ikinci' kabusu!
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    Fenerbahçenin ikinci kabusu!

    Yönetim ve teknik kadro değişikliğinin ardından, yeni transferleriyle sezona umutla giren sarı-lacivertliler, bu yıl da 2. hafta kabusuna son veremedi.

    Fenerbahçe'nin 'ikinci' kabusu!
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    Fenerbahçenin ikinci kabusu!

    Geçtiğimiz son 4 sezonda ligin 2. haftalarından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ise 2. haftayı eli boş kapattı.

    Fenerbahçe'nin 'ikinci' kabusu!
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    Fenerbahçenin ikinci kabusu!

    Geçen sezon aynı haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2016-2017'de Kayserispor ile 3-3, 2015-2016'da Çaykur Rizespor ile 1-1 ve 2014-2015'te yine Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

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