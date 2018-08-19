Fenerbahçenin ikinci kabusu!

Geçen sezon aynı haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2016-2017'de Kayserispor ile 3-3, 2015-2016'da Çaykur Rizespor ile 1-1 ve 2014-2015'te yine Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı.