Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...

Yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam eden Fenerbahçe, cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular maç öncesinde corona virüsü testinden geçti. Bu arada idmanda dikkat çeken detaylar da vardı.