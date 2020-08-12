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Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
Gelecek sezonun hazırlıklarını, yeni transferleriyle sürdüren Fenerbahçe, hafta sonu İstanbulspor'la hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertli takımın son idmanında, dikkat çeken detaylar vardı. İşte o ayrıntılar...
12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:58
Güncelleme: 12.08.2020 13:58
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Yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam eden Fenerbahçe, cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli teknik heyet ve futbolcular maç öncesinde corona virüsü testinden geçti. Bu arada idmanda dikkat çeken detaylar da vardı.
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Teknik direktör Erol Bulut, futbolcularla bizzat ilgilenirken, hatalı çalışan futbolcunun yanına gidip uyarılarda bulundu. Bulut ayrıca Aurelio, Pantelis, Mehmet Yozgatlı'dan bilgiler aldı.
ZAJC VE NOVAK DÖNDÜ
Fenerbahçe'de ülkesinde bulunan Miha Zajc ve Filip Novak döndü. Miha Zajc ve Filip Novak bugün önce sağlık kontrollerinden geçecek, ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.
Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri, Fenerbahçe için hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımın kamp yapacağı tesislerde teknik heyet ve futbolcuların kalacağı odalar, masaj, fizyoterapi ve sağlık odaları dezenfekte edildi. Tesis çalışanları da takım gelmeden önce corona virüsü testinden geçirilecek.
EN HIZLISI OZAN TUFAN
Fenerbahçe'de önceki gün yapılan hız testinde Ozan Tufan ilk sırada yer aldı. Ozan Tufan'ın yapılan ölçümlerde vücut yağ oranının da ideal seviyede olduğu, başarılı oyuncunun kilo fazlasının olmadığı belirtildi.