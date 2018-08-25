Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i

    25 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:04:42 Güncelleme: 01:04:52
    Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
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    • 14
    Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
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    • 14
    Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i

    Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
    • 3
    • 14
    Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

    Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
    • 4
    • 14
    Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i

    VOLKAN

    Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
    • 5
    • 14
    Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i

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