Fenerbahçenin Göztepe karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:04:42
Güncelleme: 01:04:52
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i