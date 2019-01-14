Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'ten flaş hamle!

Fenerbahçe'nin gündemindeki genç yıldız Alberth Elis'le ilgili transfer kazanı kaynamaya başladı! Elis, Fenerbahçe taraftarlarını sevindirecek bir hamle yaptı...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 07:59:54 Güncelleme: 08:10:10
Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle!

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen henüz beklenen takviyeleri yapamayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle!

Sarı-Lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde Houston Dynamo'da forma giyen Alberth Elis'le prensip anlaşmasına varmıştı.

Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle!

MLS kulübü yetkililerinden kısa süre sonra yapılan açıklamada Elis'in taliplerinin çok olmasının normal karşılandığı ancak kendisini takımda tutmak istedikleri ifade edilmişti.

Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle!

Honduraslı oyuncuyla ilgili dün sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle!

Elis, Houston Dynamo yönetimiyle bir araya gelerek özel bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.

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