Fenerbahçenin gözdesi Alberth Elisten flaş hamle! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin gözdesi Alberth Elis'ten flaş hamle!
Fenerbahçe'nin gündemindeki genç yıldız Alberth Elis'le ilgili transfer kazanı kaynamaya başladı! Elis, Fenerbahçe taraftarlarını sevindirecek bir hamle yaptı...
14 Ocak 2019 Pazartesi, 07:59:54
Güncelleme: 08:10:10
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen henüz beklenen takviyeleri yapamayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde Houston Dynamo'da forma giyen Alberth Elis'le prensip anlaşmasına varmıştı.
MLS kulübü yetkililerinden kısa süre sonra yapılan açıklamada Elis'in taliplerinin çok olmasının normal karşılandığı ancak kendisini takımda tutmak istedikleri ifade edilmişti.
Honduraslı oyuncuyla ilgili dün sıcak bir gelişme yaşandı.
Elis, Houston Dynamo yönetimiyle bir araya gelerek özel bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.