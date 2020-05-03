Fenerbahçe'nin gözde teknik direktörüne teklif yağmuru!

Diğer seçenekler olarak ise Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu olarak dile getirilmişti. Ancak Sarı Kanaryalar'ın Eroğlu'nu A Takım değil altyapının başına geçirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.