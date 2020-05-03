Fenerbahçe'nin gözde teknik direktörüne teklif yağmuru!
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, teknik direktör arayışını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekiple ismi sıkça bahsedilen usta teknik direktör için birçok Süper Lİg ekibin teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
3 Mayıs 2020 Pazar 20:36
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Fenerbahçe'de yaklaşık 2 ay önce Ersun Yanal ile yolların ayrılmış ve yeni direktör arayışları başlamıştı.
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Başta yerli isim düşünen sarı-lacivertli ekipte ilk öne çıkan isimler Abdullah Avcı ile Erol Bulut olmuştu.
Diğer seçenekler olarak ise Altay'ı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu olarak dile getirilmişti. Ancak Sarı Kanaryalar'ınEroğlu'nu A Takım değil altyapının başına geçirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.
HÜSEYİN EROĞLU'NA TEKLİF YAĞMURU!
Fenerbahçe altyapısı için ismi geçen TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun başka Süper Lig kulüplerinin de radarına girdiği öğrenildi.
İzmir temsilcisinde 8'inci sezonunu geçiren 47 yaşındaki teknik adamla bir süredir Gaziantep FK ile Ankaragücü'nün ilgilendiği iddia edildi.