Fenerbahçe'nin golü öncesi korner tartışması! İşte o anlar

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 kazanmayı bildi. Fenerbahçe'nin ilk golü öncesi verilen korner kararı büyük tartışmalara sebep oldu. İşte o anlar...