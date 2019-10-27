Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı...

Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katlarken, 2016-2017 sezonunu yakaladı. Sarı-lacivertli takımda ilk 11'de forma giyen oyuncuların tamamına yakını golle tanıştı. Öte yandan takımın gollerinde dikkat çeken başka bir detay daha vardı...

27 Ekim 2019 Pazar 11:58 Güncelleme: 27.10.2019 11:58
Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı...

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü. İstenilen hücum futbolu anlayışını teknik direktör Ersun Yanal ile yeniden yakalayan sarı-lacivertliler, özellikle seyircisi önünde gollü galibiyetler elde etmeye başladı.

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Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı...

Geçen sezon gol yollarında yaşanılan büyük sıkıntının ardından yeni sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler Konyaspor karşısında, 9. haftası geride kalan ligde ikinci kez 5 gollü bir galibiyet alarak hücumdaki etkisini ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı...

Seyircisi önünde baskılı bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda attığı 18 golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol atabilmişti. Fenerbahçe, 2017-2018 sezonun ilk 9 haftasında 17 gol atarken, 2016-2017 sezonunda ise yine bu sezonki gibi rakip fileleri 18 kez sarsmıştı.

Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı...

Sarı-lacivertli takım, bu sezon özellikle iç sahada gol yollarında etkili bir performans sergiliyor. Ligde bu sezon bulduğu 18 golün 13'ünü seyircisi önünde kaydeden sarı-lacivertliler, sadece bir maçı boş geçti.

Fenerbahçe'nin gollerinde dikkat çeken detay! Yarısı...

Sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol atma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0), Trabzonspor (1-1), MKE Ankaragücü (2-1) ve İttifak Holding Konyaspor'a (5-1) gol atmayı başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 5 gol atabildi.

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