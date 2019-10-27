Seyircisi önünde baskılı bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda attığı 18 golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol atabilmişti. Fenerbahçe, 2017-2018 sezonun ilk 9 haftasında 17 gol atarken, 2016-2017 sezonunda ise yine bu sezonki gibi rakip fileleri 18 kez sarsmıştı.