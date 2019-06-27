Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattı için Sturridge, Max Kruse gibi isimlerle ilgilenen Fenerbahçe'nin gizli hedefi ise Brezilya'dan. İşte ayrıntılar...
27 Haziran 2019 Perşembe 19:25
Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

İsmi geçen oyuncuların aksine sarı lacivertliler transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu. 2 yıl önce de gündeme gelen sambacı, Fenerbahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...

Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu. 2 yıl önce de gündeme gelen sambacı, Fenerbahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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