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Fenerbahçe'nin forvet için gizli hedefi! Brezilya'dan Lucas Lima...
Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattı için Sturridge, Max Kruse gibi isimlerle ilgilenen Fenerbahçe'nin gizli hedefi ise Brezilya'dan. İşte ayrıntılar...
27 Haziran 2019 Perşembe 19:25
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Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'nin gizli hedefi ortaya çıktı.
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İsmi geçen oyuncuların aksine sarı lacivertliler transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Palmeiras forması giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.
Kariyerinde ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor.
Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.
Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu. 2 yıl önce de gündeme gelen sambacı, Fenerbahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Brezilya kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu. 2 yıl önce de gündeme gelen sambacı, Fenerbahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.