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Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyasında toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan parayı açıkladı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.
26 Haziran 2019 Çarşamba 15:32
Güncelleme: 26.06.2019 16:45
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'Fener Ol'dan toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan parayı açıkladı.
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'Fener Ol'dan toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.
'Fener Ol'dan toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
"Fener Ol" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına vurgu yapılırken, Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Fener Ol'dan toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
"WinWin projesinin yayınları yapıldı ve kampanyaya destek zirve noktasına ulaştı.
'Fener Ol'dan toplanan para resmen açıklandı! 600 milyon beklenirken...
Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu.