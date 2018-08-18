Fenerbahçenin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i
18 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:21:22
Güncelleme: 01:21:38
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i
Saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki muhtemel 11'i