Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 22:51:00
Güncelleme: 22:51:40
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Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Benfica ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
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Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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Mücadelenin oynanacağı Luz Stadyumu'nda yapılan idmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sarı lacivertli futbolcular ısınma koşuları, açma germe çalışmaları ve top çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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Yarın cezasından dolayı Benfica'ya karşı forma giyemeyecek olan Josef de Souza ve sakatlığı bulunan yeni transfer Andre Ayew antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlıklarından dolayı Lizbon'a getirilmeyen Aatif Chahechouhe, Salih Uçan ve İsmail Köybaşı idmanda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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Teknik direktör Phillip Cocu idmanın basına açık olan bölümünde takımı takip ederken, yardımcılarıyla birlikte top oynadı.
Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın Benfica maçı hazırlıklarını takip etti.