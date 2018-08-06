Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

Mücadelenin oynanacağı Luz Stadyumu'nda yapılan idmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sarı lacivertli futbolcular ısınma koşuları, açma germe çalışmaları ve top çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı kaydedildi.