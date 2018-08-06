Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 22:51:00 Güncelleme: 22:51:40
    Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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    Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

    Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Benfica ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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    Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

    Mücadelenin oynanacağı Luz Stadyumu'nda yapılan idmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde sarı lacivertli futbolcular ısınma koşuları, açma germe çalışmaları ve top çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı kaydedildi.

    Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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    Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

    Yarın cezasından dolayı Benfica'ya karşı forma giyemeyecek olan Josef de Souza ve sakatlığı bulunan yeni transfer Andre Ayew antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlıklarından dolayı Lizbon'a getirilmeyen Aatif Chahechouhe, Salih Uçan ve İsmail Köybaşı idmanda yer almadı.

    Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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    Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

    Teknik direktör Phillip Cocu idmanın basına açık olan bölümünde takımı takip ederken, yardımcılarıyla birlikte top oynadı.

    Fenerbahçe'nin Estadio de Luz'daki çalışmasını Ali Koç takip etti
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    Fenerbahçenin Estadio de Luzdaki çalışmasını Ali Koç takip etti

    Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın Benfica maçı hazırlıklarını takip etti.

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