Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son hali ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son hali ortaya çıktı

Tarzıyla 'Yerli Roberto Carlos' lakabını alan Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son görüntüsü ortaya çıktı. Sakarya'da başladığı kariyerinde 2003'te Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.. Mahmut Hanefi şu an 37 yaşında, nerede ne yapıyor? İşte son görüntüsü...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mahmut Hanefi Erdoğdu'nun son hali ortaya çıktı

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