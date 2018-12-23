Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i! - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i!

Takımı ile toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, "İlk yarının son maçını kazanıp, moralli bir şekilde ikinci yarıya hazırlanalım. 2019'a umut dolu girelim" dediği belirtildi.

23 Aralık 2018 Pazar, 23:46:46 Güncelleme: 07:55:58
Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i!

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i!

Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i!

FENERBAHÇE'NİN ANTALYASPOR MAÇI 11'İ!

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