Fenerbahçenin Antalyaspor maçı 11i!

Takımı ile toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, "İlk yarının son maçını kazanıp, moralli bir şekilde ikinci yarıya hazırlanalım. 2019'a umut dolu girelim" dediği belirtildi.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:46:46
Güncelleme: 07:55:58
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
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Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.
Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.