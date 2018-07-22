Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
22 Temmuz 2018 Pazar, 22:55:03
Güncelleme: 22:56:12
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Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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Fenerbahçe'nin Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, sarı-lacivertli formaya hızla alışmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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21 yaşındaki futbolcunun Feyenoord'la yapılan hazırlık maçında sergilediği performans gelecek adına büyük umut verdi.
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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Topu kontrolü, sürüşü, hızı ve çalımlarıyla gerçek bir yıldız gibi oynayan Barış, teknik direktör Phillip Cocu'nun da büyük övgüsünü aldı.
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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BİRAZ GÜÇLENMELİ
Hollandalı çalıştırıcı, "Büyüleyici bir görüntü çizdi" diyerek oyuncusunun hakkını teslim ederken, biraz daha güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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Fenerbahçeli taraftarların şimdiden "Yeni Tuncay Şanlı" demeye başladıkları Barış, "Kadıköy'e ilk maçımdı ve inanılmaz heyecanlandım. Nerede olduğumu biliyorum, hayallerimin de ne olduğunu biliyorum" dedi.