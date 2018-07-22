Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor

    22 Temmuz 2018 Pazar, 22:55:03 Güncelleme: 22:56:12
    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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    • 11
    Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor

    Fenerbahçe'nin Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, sarı-lacivertli formaya hızla alışmaya başladı.

    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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    • 11
    Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor

    21 yaşındaki futbolcunun Feyenoord'la yapılan hazırlık maçında sergilediği performans gelecek adına büyük umut verdi.

    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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    • 11
    Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor

    Topu kontrolü, sürüşü, hızı ve çalımlarıyla gerçek bir yıldız gibi oynayan Barış, teknik direktör Phillip Cocu'nun da büyük övgüsünü aldı.

    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
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    • 11
    Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor

    BİRAZ GÜÇLENMELİ
    Hollandalı çalıştırıcı, "Büyüleyici bir görüntü çizdi" diyerek oyuncusunun hakkını teslim ederken, biraz daha güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transferi Barış Alıcı parıldıyor
    • 5
    • 11
    Fenerbahçenin Altınordudan transferi Barış Alıcı parıldıyor

    Fenerbahçeli taraftarların şimdiden "Yeni Tuncay Şanlı" demeye başladıkları Barış, "Kadıköy'e ilk maçımdı ve inanılmaz heyecanlandım. Nerede olduğumu biliyorum, hayallerimin de ne olduğunu biliyorum" dedi.

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