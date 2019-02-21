Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!' - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'

Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'

UEFA Avrupa Ligi son 32 maçında ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında maçın henüz başında rakibine peş peşe pozisyon verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:32 Güncelleme: 21.02.2019 22:23
Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'

Bu pozisyonlar neticesinde 4. dakikada Zenit'i öne geçiren gol de gelince Fenerbahçe taraftarı erken gelen bu gole adeta isyan etti. İşte sosyal medyadaki Fenerbahçe paylaşımlarından bazıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'
Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'
Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'
Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'
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