Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!' - Fotomaç
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Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'
Fenerbahçeliler isyan etti! 'Bittik, usandık artık yeter!'
UEFA Avrupa Ligi son 32 maçında ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Rus temsilcisi Zenit karşısında maçın henüz başında rakibine peş peşe pozisyon verdi.
21 Şubat 2019 Perşembe 21:32
Güncelleme: 21.02.2019 22:23
Bu pozisyonlar neticesinde 4. dakikada Zenit'i öne geçiren gol de gelince Fenerbahçe taraftarı erken gelen bu gole adeta isyan etti. İşte sosyal medyadaki Fenerbahçe paylaşımlarından bazıları...
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